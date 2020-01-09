Абхазская оппозиция заблокировала правительственные здания

Оппозиция, требующая отставки главы Абхазии Рауля Хаджимбы, заблокировала здания президентской администрации и парламента республики в Сухуми. Об этом сообщает РИА Новости.

Протестующие направят к президенту пять человек для переговоров, заявил оппозиционный депутат Дмитрий Дбар. «Пока он (Хаджимба — прим. «Ленты.ру») не уйдет в отставку, мы никуда не уйдем. (...) Мы будем стоять до конца», — заявил политик.

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Ранее 9 января Хаджимба пригрозил ввести режим чрезвычайного положения в стране, если ситуация с протестами не нормализуется. Он попросил граждан сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации. «Все органы государственной власти работают в штатном режиме. Силовые структуры переведены на усиленный режим несения службы», — сказал президент Абхазии.

Хаджимба сделал заявление после того, как протестующие в Сухуми оппозиционеры захватили здание администрации президента. Они выступают против его переизбрания на пост главы республики на выборах, прошедших в августе, требуют его отставки и проведения новых выборов.

На фоне акций протеста в Верховном суде республики проходит заседание кассационной инстанции по иску бывшего кандидата в президенты Абхазии, лидера оппозиционной партии «Амцахара» Алхаса Квицинии. Он оспаривает решение о признании действительными итогов выборов главы государства. Суд удовлетворил ходатайство адвоката истца об отводе судьи Романа Кварчия, которого оппозиция считает лично заинтересованным в деле.

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