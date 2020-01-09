Протестующие захватили здание администрации президента Абхазии

Участники акции протеста в Сухуми полностью захватили здание администрации президента Абхазии. Об этом сообщает «Sputnik Абхазия».

Двери здания сломаны, их сняли с петель и унесли.

Организатор митинга Ахра Авидзба сообщил корреспонденту ТАСС, что президент Абхазии Рауль Хаджимба покинул здание. По его словам, глава государства находится на президентской даче.

У кабинета Хаджимбы в здании администрации стоит охрана, она не комментирует информацию о местонахождении главы республики. Пресс-служба президента также не сообщала о передвижениях Хаджимбы.

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Ранее 9 января несколько сотен участников акции протеста в Сухуми ворвались в здание администрации президента Абхазии. Одним из организаторов митинга является Ахра Авидзба, ранее требовавший отставки главы МВД Абхазии Гарри Аршбы. Власти Абхазии назвали действия протестующих попыткой государственного переворота.

На фоне акций протеста в Верховном суде республики идет заседание кассационной инстанции по иску бывшего кандидата в президенты Абхазии, лидера оппозиционной партии «Амцахара» Алхаса Квицинии. Он пытается оспорить решение о признании действительными итогов выборов главы государства.

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