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Протестующие ворвались в здание администрации президента Абхазии

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Участники акции протеста в Сухуме ворвались в здание администрации президента Абхазии. Об этом сообщает РИА Новости.

Штурм начался около 13:00 по московскому времени. Протестующие выбили дверь и несколько окон.

На площади перед зданием администрации присутствует около 500 человек, включая правоохранителей. Одним из организаторов митинга является Ахра Авидзба, ранее требовавший отставки главы МВД Абхазии Гарри Аршба.

Сегодня в Верховном суде республики началось заседание кассационной инстанции по иску бывшего кандидата в президенты Абхазии, лидера оппозиционной партии «Амцахара» Алхаса Квициниа. Он пытается оспорить решение о признании действительными итогов выборов главы государства.

25 августа в Абхазии состоялся первый тур президентских выборов. За пост главы государства боролись девять кандидатов. По данным ЦИК, итоговая явка составила 66,5 процента, что позволяет признать выборы состоявшимися. Рауль Хаджимба не смог одержать победу в первом туре, поскольку для этого необходимо было набрать 50 процентов и один голос от общего числа пришедших на выборы избирателей. В итоге был назначен второй тур, куда прошли Хаджимба и Квициния, набравшие 23,85 и 21,97 процента голосов соответственно. Штаб кандидата Олега Аршба, занявшего третье место с результатом 21,60 процента голосов, во втором туре поддержал Квицинию.

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