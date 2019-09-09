Президент Абхазии объявил о своей победе до окончания подсчета голосов

Действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба вышел к своим сторонникам и объявил о победе на выборах главы государства. Об этом сообщает Sputnik Абхазия.

Хаджимба поблагодарил за поддержку всех, кто за него голосовал. Он отметил, что его сторонники должны быть едины с теми, кто выступает за другого кандидата в президенты. Без единства государство не может состояться, считает президент.

Глава Центризбиркома Абхазии Тамаз Гогия сообщил РИА Новости, что комиссия не может подтвердить или опровергнуть заявление Хаджимбы, поскольку пока не располагает даже предварительными результатами подсчета голосов. ЦИК опубликует официальные результаты 9 сентября.

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Оппонент Хаджимбы Алхас Квициния заявил ТАСС, что пока не признает победу соперника и ведет собственный подсчет голосов.

По данным штаба Хаджимбы, действующий президент набирает 49,3 процента голосов, Квициния отстает менее чем на два пункта и набирает 47,55 процента.

25 августа в Абхазии состоялся первый тур президентских выборов. За пост главы государства боролись девять кандидатов, во второй тур прошли двое из них. По данным ЦИК, итоговая явка составила 66,5 процента, что позволяет признать выборы состоявшимися. Нарушений на голосовании зарегистрировано не было.

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