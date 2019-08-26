Названа дата второго тура президентских выборов в Абхазии

Второй тур президентских выборов в Абхазии состоится 8 сентября. Об этом заявил спикер парламента частично признанной республики Валерий Кварчия, передает ТАСС.

Он также отметил, что результаты выборов стали предсказуемыми. «Было похоже, что в первом туре мы не решим вопрос президента. Так и получилось, теперь надо готовиться ко второму туру», — сказал Кварчия. По его словам, в течение ближайших двух недель жители Абхазии смогут взвесить все плюсы и минусы, приняв окончательное решение.

Кроме того, спикер парламента отметил высокий уровень организации первого тура выборов. По его словам, голосование прошло в «нормальных условиях».

Во второй тур президентских выборов в Абхазии проходят действующий глава государства Рауль Хаджимба и председатель оппозиционной партии «Амцахара» Алхас Квициния. Последний соперничал за выход во второй тур с Олегом Аршба, штаб которого уже признал поражение. Трое лидирующих кандидатов получили примерно равное количество голосов — 26, 25 и 24 процента соответственно.

25 августа в Абхазии состоялся первый тур президентских выборов. За пост главы государства боролись девять кандидатов. По данным ЦИК, итоговая явка составила 66,5 процента, что позволяет признать выборы состоявшимися. Нарушений на голосовании зарегистрировано не было.

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