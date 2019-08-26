Названы прошедшие во второй тур кандидаты в президенты Абхазии

В Абхазии пройдет второй тур президентских выборов. Соответствующее заявление сделали в ЦИК частично признанной республики после предварительного подсчета голосов в первом туре, передает ТАСС.

Во втором туре граждане Абхазии будут выбирать между действующим главой государства Раулем Хаджимба и председателем оппозиционной партии «Амцахара» Алхасом Квициния. Председатель ЦИК Тамаз Гогия отметил, что пока не готов конкретизировать результаты прошедшего голосования.

В штабе Олега Аршба, который соперничал с Квициния за выход во второй тур, уже признали поражение, передает РИА Новости. По словам шедшего в паре с Аршба кандидата в вице-президенты Олега Барцица, их тандем отстал от Квициния «где-то на 97 голосов». «Мы приняли это как объективную данность», — отметил он, добавив, что в ближайшее время может пройти встреча штабов двух оппозиционных кандидатов.

25 августа в Абхазии состоялся первый тур президентских выборов. За пост главы государства боролись девять кандидатов. По данным ЦИК, явка превысила 56 процентов, что позволяет признать выборы состоявшимися. Нарушений на голосовании зарегистрировано не было.

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