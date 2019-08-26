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Стали известны первые результаты выборов президента в Абхазии

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Три претендента на пост президента Абхазии набрали наибольшее количество голосов. Об этом ТАСС сообщили в штабе одного из кандидатов.

После начала подсчета голосов лидируют действующий глава государства Рауль Хаджимба (26 процентов), заместитель министра иностранных дел Олег Аршба (25 процентов) и председатель оппозиционной партии «Амцахара» Алхас Квициния (24 процента).

При этом отмечается, что результаты могут заметно измениться после обработки бюллетеней на крупных участках в городах. Предварительные итоги голосования ЦИК объявит в 12:00 по местному времени (11:00 по мск).

Ранее Хаджимба заявил о неизбежности второго тура выборов. Для победы в первом туре кандидату необходимо набрать более половины голосов от числа пришедших на выборы.

По данным ЦИК, явка превысила 56 процентов, выборы признаны состоявшимися. Нарушений на голосовании не зарегистрировано. Свои кандидатуры на пост президента выдвинули девять человек, в том числе и глава государства. Также в выборах участвуют бывший председатель Службы госбезопасности Астамур Тарба, председатель оппозиционной партии «Амцахара» Алхас Квициния, экс-вице-премьер Шамиль Адзынба, депутат парламента Алмас Джапуа, бывший заместитель министра иностранных дел Олег Аршба, председатель партии «Акзаара», бывший министр внутренних дел Леонид Дзапшба, предприниматель Астамур Какалия, преподаватель Абхазского госуниверситета Артур Анкваб.

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Предыстория: В Абхазии предрекли второй тур президентских выборов
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