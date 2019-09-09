Оппозиция отказалась признавать победу президента Абхазии на выборах

Кандидат в президенты Абхазии и лидер оппозиционной партии «Амцахара» Алхас Квициния заявил о своем намерении обжаловать результаты выборов в суде. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Квициния, исковое заявление будет подано в суд во вторник, 10 сентября. При этом, отвечая на вопрос журналистов об организации протестных акций, он отметил, что не будет призывать своих сторонников «на противозаконные действия».

Ранее ЦИК республики огласил итоговые результаты второго тура президентских выборов, признав его состоявшимся. Итоговая явка составила 65,99 процента — в голосовании приняли участие 83 963 избирателей. Действующего президента республики Рауля Хаджимба поддержали 47,39 процента избирателей, а Алхаса Квициния — 46,17 процента. Разница между кандидатами составила чуть более тысячи голосов.

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При этом еще 3,76 процента или 3155 избирателей проголосовали «против всех». Оппозиция настаивает, что эти голоса должны быть учтены в соответствии со статьей 19 конституционного закона Абхазии «О выборах президента». В ней говорится, что кандидат может считаться победителем второго тура выборов только в том случае, если число подданных за него голосов превышает число голосов против него. Сумма голосов против всех и за Алхаса Квициния превышает число голосов за Рауля Хаджимба, что позволяет оппозиции настаивать на проведении повторных выборов.

25 августа в Абхазии состоялся первый тур президентских выборов. За пост главы государства боролись девять кандидатов. По данным ЦИК, итоговая явка составила 66,5 процента, что позволяет признать выборы состоявшимися. Рауль Хаджимба не смог одержать победу в первом туре, поскольку для этого необходимо было набрать 50 процентов и один голос от общего числа пришедших на выборы избирателей. В итоге был назначен второй тур, куда прошли Хаджимба и Квициния, набравшие 23,85 и 21,97 процента голосов соответственно. Штаб кандидата Олега Аршба, занявшего третье место с результатом 21,60 процента голосов, во втором туре поддержал Квицинию.

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