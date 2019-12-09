Бывшего кандидата в президенты Абхазии арестовали по подозрению в похищении

Бывший кандидат в президенты Абхазии Артур Анкваб арестован на два месяца по подозрению в похищении бизнесмена Армена Григоряна. Об этом сообщает РИА Новости.

По версии следствия, Анкваб причастен к похищению директора местной фирмы «Данон», которое произошло 24 ноября в Сухуме. 1 декабря бизнесмен был освобожден.

Правоохранители уже задержали несколько человек по подозрению в похищении Григоряна. Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.

Артур Анкваб возглавлял Сухумскую среднюю специальную школу милиции МВД Абхазии с 2011-го по 2015 год. В мае 2018 года его осудили за нанесение умышленного тяжкого вреда здоровью и незаконное хранение оружия. Уже в сентябре того же года он был освобожден по амнистии, а его судимость снята. В 2019 году Анкваб принял участие в выборах президента Абхазии. По итогам первого тура голосования он оказался на предпоследней строчке с результатом 1,6 процента голосов избирателей и прекратил участие в президентской гонке.

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