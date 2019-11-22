В Абхазии при нападении на вора в законе погибли три человека

В результате стрельбы у ресторана «Сан-Ремо» в центре Сухума погибли три человека, в том числе криминальный авторитет. Об этом сообщает «Sputnik Абхазия» со ссылкой на министерство внутренних дел республики.

По данным ведомства, стрельба началась примерно в 14:40 по местному времени (15:40 мск). Трое неизвестных в масках подъехали на машине к ресторану на проспекте Леона и открыли огонь из автоматов по посетителям заведения.

Одним из погибших в результате нападения оказался криминальный авторитет Астамур Шамба 1981 года рождения. Кроме того, погиб посетитель ресторана и официантка. Еще трое клиентов заведения получили ранения, они доставлены в больницу.

МВД Абхазии объявило план-перехват. Спустя час после инцидента был обнаружен горящий автомобиль подозреваемых в районе Сухумского железнодорожного депо.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Бывший СССР»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: exussr@lenta-co.ru