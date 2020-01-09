В Абхазии заявили о попытке госпереворота

В администрации президента Абхазии действия представителей оппозиции, в том числе штурм здания госучреждения в Сухуми, назвали попыткой государственного переворота. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Власть делает все от нее зависящее, чтобы ситуацию в республике удержать в конституционном русле», — заявил изданию источник в администрации президента Абхазии.

Министр обороны республики Мираб Кишмария заявил, что абхазские военные никогда не пойдут против своего народа. По его словам, военные не будут вмешиваться в политические события, которые происходят сейчас в Абхазии.

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Ранее 9 января несколько сотен участников акции протеста в Сухуми ворвались в здание администрации президента Абхазии. Одним из организаторов митинга является Ахра Авидзба, ранее требовавший отставки главы МВД Абхазии Гарри Аршбы.

В среду в Верховном суде республики началось заседание кассационной инстанции по иску бывшего кандидата в президенты Абхазии, лидера оппозиционной партии «Амцахара» Алхаса Квицинии. Он пытается оспорить решение о признании действительными итогов выборов главы государства.

25 августа 2019 года в Абхазии состоялся первый тур президентских выборов. За пост главы государства боролись девять кандидатов. Никто из них не смог одержать победу в первом туре, поскольку для этого необходимо было набрать 50 процентов и один голос от общего числа пришедших на выборы избирателей. В итоге был назначен второй тур, куда прошли Рауль Хаджимба и Квициния, набравшие 23,85 и 21,97 процента голосов соответственно. При повторном голосовании с небольшим перевесом победил действующий президент Хаджимба, который получил 47,39 процента голосов, за Квинцинию проголосовали 46,17 процента избирателей.

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