Штурм администрации президента Абхазии попал на видео

Опубликованы кадры с протестующими, ворвавшимися в здание администрации президента Абхазии. Видеозапись разместил Telegram-канал Life Shot.

На видеозаписи видно, что участники штурма ходят по разгромленному коридору административного здания, в нем повалены шкафы и разбросаны бумаги. Также можно заметить, что рядом с одним из окон возведена импровизированная баррикада из мебели.

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Ранее 9 января несколько сотен участников акции протеста в Сухуми ворвались в здание администрации президента Абхазии. Одним из организаторов митинга является Ахра Авидзба, ранее требовавший отставки главы МВД Абхазии Гарри Аршба. Власти Абхазии назвали действия протестующих попыткой государственного переворота.

На фоне акций протеста в Верховном суде республики идет заседание кассационной инстанции по иску бывшего кандидата в президенты Абхазии, лидера оппозиционной партии «Амцахара» Алхаса Квициниа. Он пытается оспорить решение о признании действительными итогов выборов главы государства.

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