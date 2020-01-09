Президент Абхазии отказался покидать рабочее место

Президент Абхазии Рауль Хаджимба отказался скрываться от протестующих и заявил, что продолжает исполнять свои обязанности. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Я нахожусь в Сухуми на рабочем месте в здании органов госвласти», — заявил глава республики. При этом он подчеркнул, что в данный момент власти Абхазии проводят мероприятия по «локализации происходящих событий».

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В то же время представители оппозиции ожидают спикера парламента Абхазии Валерия Кварчия в здании законодательного органа, пишет «Sputnik Абхазия». Один из организаторов митинга Ахра Авидзба при этом потребовал назначения новых выборов президента республики.

Ранее 9 января сообщалось, что участники акции протеста в Сухуми захватили здание администрации президента Абхазии. По словам Авидзбы, Хаджимба находится сейчас на президентской даче. Власти Абхазии назвали действия протестующих попыткой государственного переворота.

На фоне акций протеста в Верховном суде республики идет заседание кассационной инстанции по иску бывшего кандидата в президенты Абхазии, лидера оппозиционной партии «Амцахара» Алхаса Квицинии. Он пытается оспорить решение о признании действительными итогов выборов главы государства.

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