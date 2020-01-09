Президент Абхазии пригрозил ввести режим ЧП после захвата его администрации

Президент Абхазии Рауль Хаджимба пригрозил ввести режим чрезвычайного положения (ЧП) в стране, если ситуация с протестами не нормализуется. Соответствующее заявление он сделал после экстренного заседания совета безопасности, сообщается на сайте главы государства.

Хаджимба попросил граждан сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации. «Все органы государственной власти работают в штатном режиме. Силовые структуры переведены на усиленный режим несения службы», — говорится в сообщении.

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Тем временем Народное собрание Абхазии также собралось на экстренное заседание в связи с событиями в Сухуми. На нем оппозиция намерена поднять вопрос об увольнении президента. Оно проходит в закрытом для прессы режиме, сообщает «Sputnik Абхазия».

Ранее сообщалось, что протестующие в Сухуми оппозиционеры захватили здание администрации президента. Они выступают против переизбрания Хаджимбы на пост главы государства на выборах главы государства, прошедших в августе, требуют его отставки и проведения новых выборов.

На фоне акций протеста в Верховном суде республики проходит заседание кассационной инстанции по иску бывшего кандидата в президенты Абхазии, лидера оппозиционной партии «Амцахара» Алхаса Квицинии. Он оспаривает решение о признании действительными итогов выборов главы государства. Суд удовлетворил ходатайство адвоката истца об отводе судьи Романа Кварчия, которого оппозиция считает лично заинтересованным в деле.

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