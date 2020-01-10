В Абхазию прибыла делегация из России для урегулирования кризиса

Заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев прибыл в Абхазию в составе делегации представителей российских правоохранительных и силовых структур. Об этом заявил секретарь Совбеза Абхазии Мухамед Килба, сообщает «Sputnik Абхазия».

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По его словам, переговоры Нургалиева с властями Абхазии и лично с президентом республики должны состояться в ближайшее время. «Скорее всего, встреча состоится завтра утром», — отметил Килба. В качестве основной задачи поездки Нургалиева называется помощь в урегулировании политического кризиса в республике.

В то же время в Сухуми проходит встреча между президентом Абхазии и представителями оппозиции, требующими его отставки, пишут РИА Новости. В ней принимает участие также премьер-министр республики Валерий Бганба.

9 января оппозиция заблокировала здания президентской администрации и парламента республики в Сухуми. В ответ на это президент Абхазии пригрозил ввести режим чрезвычайного положения в стране, если ситуация с протестами не нормализуется. Власти назвали происходящее попыткой госпереворота.

На фоне акций протеста в Верховном суде республики проходит заседание кассационной инстанции по иску бывшего кандидата в президенты Абхазии, лидера оппозиционной партии «Амцахара» Алхаса Квицинии. Он оспаривает решение о признании действительными итогов выборов главы государства. Суд удовлетворил ходатайство адвоката истца об отводе судьи Романа Кварчии, которого оппозиция считает лично заинтересованным в деле.

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