В Абхазии оценили возможность штурма захваченного дворца президента

Выбивать силой протестующих, захвативших здание администрации президента Абхазии действующая власть не планирует, но такое развитие событий возможно. Об этом заявил председатель Совбеза республики Мухамед Килба, сообщает «Sputnik Абхазия».

«Для нас очень важно, чтобы те люди, которые на сегодняшний день совершили преступление, захватив здание администрации президента и разрушив его изнутри, не пострадали при проведении специальных мероприятий или, не дай Бог, при столкновении со сторонниками власти», — оценил Килба развитие событий, подчеркнув, что силовая операция и штурм дворца в Сухуми не исключены.

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По его словам, все зависит от дальнейших действий протестующих. По данным Совбеза Абхазии, в здании сейчас находится около 300 человек. Килба отметил, что задачей силовых структур является его блокирование.

При этом он добавил, что членам Совбеза известно о взломе кабинетов во дворце президента и вскрытии оружейной комнаты. Сейчас ведутся переговоры о возврате оружия.

9 января оппозиция заблокировала здания президентской администрации и парламента республики в Сухуми. В ответ на это президент Абхазии пригрозил ввести режим чрезвычайного положения в стране, если ситуация с протестами не нормализуется. Он попросил граждан сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации.

На фоне акций протеста в Верховном суде республики проходит заседание кассационной инстанции по иску бывшего кандидата в президенты Абхазии, лидера оппозиционной партии «Амцахара» Алхаса Квицинии. Он оспаривает решение о признании действительными итогов выборов главы государства. Суд удовлетворил ходатайство адвоката истца об отводе судьи Романа Кварчии, которого оппозиция считает лично заинтересованным в деле.

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