Протестующие в Абхазии захватили оружие

Протестующие в столице Абхазии Сухуми захватили оружейную комнату в здании администрации президента. Об этом сообщает РИА Новости.

Правоохранители утверждают, что в руки протестующих попало «некоторое количество оружия».

Силовики пообещали приложить максимум усилий для освобождения здания президентской администрации от участников протестов.

9 января оппозиция заблокировала здания президентской администрации и парламента республики в Сухуми. В ответ на это президент Абхазии пригрозил ввести режим чрезвычайного положения в стране, если ситуация с протестами не нормализуется. Он попросил граждан сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации.

На фоне акций протеста в Верховном суде республики проходит заседание кассационной инстанции по иску бывшего кандидата в президенты Абхазии, лидера оппозиционной партии «Амцахара» Алхаса Квицинии. Он оспаривает решение о признании действительными итогов выборов главы государства. Суд удовлетворил ходатайство адвоката истца об отводе судьи Романа Кварчии, которого оппозиция считает лично заинтересованным в деле.

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