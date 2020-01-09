Парламент Абхазии призвал президента принять отставку

Парламент Абхазии призвал президента страны Рауля Хаджимбу принять отставку. Об этом сообщает ТАСС.

За это решение проголосовали 19 из 27 депутатов, которые присутствовали на сессии. По их мнению, такой шаг позволит стабилизировать обстановку в стране.

Материалы по теме «Они считают, что у них тоже получится» Оппозиция готова взять власть в Абхазии. Как это изменит страну и ее отношения с Россией?

9 января делегация оппозиционных депутатов парламента Абхазии передала президенту республики свои требования, главное из которых — проведение новых выборов главы государства. В то же время протестующие заблокировали здания президентской администрации и парламента республики в Сухуми.

Хаджимба отказался сложить полномочия и пригрозил ввести режим чрезвычайного положения в стране, если ситуация с протестами не нормализуется. Он попросил граждан сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации.

На фоне акций протеста в Верховном суде республики проходит заседание кассационной инстанции по иску бывшего кандидата в президенты Абхазии, лидера оппозиционной партии «Амцахара» Алхаса Квицинии. Он оспаривает решение о признании действительными итогов выборов главы государства. Суд удовлетворил ходатайство адвоката истца об отводе судьи Романа Кварчия, которого оппозиция считает лично заинтересованным в деле.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!