В Абхазии назначили дату президентских выборов

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Абхазии назначила дату повторных выборов президента. Об этом сообщает ТАСС.

Председатель ЦИК Тамаз Гогия сообщил, что голосование пройдет 22 марта. По его словам, решение было принято практически единогласно.

Также ЦИК подтвердила голосованием полномочия своего председателя.

9 января делегация оппозиционных депутатов парламента Абхазии передала президенту республики свои требования, главное из которых — проведение новых выборов главы государства. В то же время протестующие заблокировали здания президентской администрации и парламента республики в Сухуми.

Действующий глава республики Рауль Хаджимба отказался сложить полномочия и пригрозил ввести режим чрезвычайного положения в стране, если ситуация с протестами не нормализуется. Он попросил граждан сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации.

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