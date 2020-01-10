Президент Абхазии обжалует решение суда о признании выборов незаконными

Президент Абхазии Рауль Хаджимба и его сторонники намерены обжаловать решение Верховного суда о признании выборов незаконными. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-президента страны Аслана Барцица.

«Мы не согласны с решением кассационной коллегии и будем опротестовывать его», — заявил политик.

Ранее 10 января стало известно, что решение Верховного суда вступило в силу. По словам адвоката истца, в порядке надзора есть шанс обжаловать решение. Однако, поскольку решение уже вступило в законную силу, обращение в надзор не приостановит его.

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9 января делегация оппозиционных депутатов парламента Абхазии передала президенту республики свои требования, главное из которых — проведение новых выборов главы государства. В то же время протестующие заблокировали здания президентской администрации и парламента республики в Сухуми.

Хаджимба отказался сложить полномочия и пригрозил ввести режим чрезвычайного положения в стране, если ситуация с протестами не нормализуется. Он попросил граждан сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации.

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