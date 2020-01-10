В Абхазии анонсировали прибытие Нургалиева

Источник в силовых структурах Абхазии анонсировал прибытие в республику заместителя секретаря Совбеза России Рашида Нургалиева. Об этом сообщает «Sputnik Абхазия».

В прошлый раз Нургалиев посещал Абхазию в июне 2019 года. Он проводил встречу с президентом республики Раулем Хаджимбой. График Нургалиева в Абхазии неизвестен.

В качестве основной задачи его поездки называется помощь в урегулировании политического кризиса в республике.

9 января оппозиция заблокировала здания президентской администрации и парламента республики в Сухуми. В ответ на это президент Абхазии пригрозил ввести режим чрезвычайного положения в стране, если ситуация с протестами не нормализуется. Он попросил граждан сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации.

На фоне акций протеста в Верховном суде республики проходит заседание кассационной инстанции по иску бывшего кандидата в президенты Абхазии, лидера оппозиционной партии «Амцахара» Алхаса Квицинии. Он оспаривает решение о признании действительными итогов выборов главы государства. Суд удовлетворил ходатайство адвоката истца об отводе судьи Романа Кварчии, которого оппозиция считает лично заинтересованным в деле.

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