Россия отреагировала на конфликт в Абхазии

Российский МИД на своем сайте отреагировал на конфликт в Абхазии.

Отмечается, что внешнеполитическое ведомство внимательно следит за развитием ситуации в Сухуме. «Мы расцениваем произошедшие события в этой стране как ее внутреннее дело», — пишут представители МИД. Москва также выразила надежду на разрешение конфликта через мирный диалог.

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9 января делегация оппозиционных депутатов парламента Абхазии передала президенту республики свои требования, главное из которых — проведение новых выборов главы государства. В то же время протестующие заблокировали здания президентской администрации и парламента республики в Сухуме.

Хаджимба отказался сложить полномочия и пригрозил ввести режим чрезвычайного положения в стране, если ситуация с протестами не нормализуется. Он попросил граждан сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации.

На фоне акций протеста в Верховном суде республики проходит заседание кассационной инстанции по иску бывшего кандидата в президенты Абхазии, лидера оппозиционной партии «Амцахара» Алхаса Квицинии. Он оспаривает решение о признании действительными итогов выборов главы государства. Суд удовлетворил ходатайство адвоката истца об отводе судьи Романа Кварчия, которого оппозиция считает лично заинтересованным в деле.

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