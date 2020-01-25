В Кремле прокомментировали данные об отставке помощника Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал данные о том, что помощник российского лидера Владислав Сурков ушел с государственной службы. В комментарии радиостанции «Эхо Москвы» представитель Кремля отметил, что соответствующего указа пока не было, пишет «Интерфакс».

По его словам, политика России на украинском направлении не менялась. «Любые рассуждения на эту тему — это личная точка зрения», — резюмировал он.

25 января директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в своем Telegram-канале сообщил, что Сурков ушел с государственной службы. Причиной такого решения политолог назвал смену курса на украинском направлении. По его словам, о своих дальнейших планах Сурков пообещал сообщить через месяц.

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