Помощник Путина не увидел разницы в отношении Зеленского и Порошенко к Донбассу

В позициях команды действующего президента Украины Владимира Зеленского и окружения его предшественника Петра Порошенко относительно минских соглашений нет никакой разницы, считает помощник президента России Владислав Сурков. Об этом в понедельник, 16 декабря, сообщает ТАСС.

«Я могу подтвердить, что на прошедшем в субботу в Москве съезде Союза добровольцев Донбасса Владислав Сурков заявил, что позиция команды Зеленского относительно минских соглашений ничем не отличается от позиции команды Порошенко. Он и мне это говорил», — рассказал близкий к переговорному процессу директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

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По его словам, в ходе саммита в Париже представители команды Зеленского повторяли звучавшие ранее неприемлемые идеи. Среди них передача Киеву контроля над границей до выборов в Донбассе, разоружение народной милиции самопровозглашенных республик, невозможность закрепления особого статуса региона в конституции, отказ от разведения сил на всей линии соприкосновения. Кроме того, Киев готов вести прямые переговоры только с теми представителями Донбасса, кто уехал в Киев, «то есть прямые переговоры Киева с Киевом».

«По форме, конечно, отличия имелись. Об этом и сказал Дмитрий Песков (пресс-секретарь президента России — прим. «Ленты.ру»). Но по сути ничего не поменялось. Порошенко вчера — это Зеленский сегодня. Дурная наследственность, как сказал Сурков», — резюмировал Чеснаков.

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что во время переговоров в Париже Владислав Сурков «психанул» и бросил на стол бумаги. В Кремле его слова опровергли.

Саммит «нормандской четверки» прошел 9 декабря в Париже впервые за три года. По его итогам лидеры стран приняли коммюнике, которое предполагает приверженность минским соглашениям от 2015 года.

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