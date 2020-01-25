В Кремле опровергли смену курса на украинском направлении

Россия не меняла своего политического курса на украинском направлении, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал информацию о причинах возможной отставки помощника российского лидера Владислава Суркова, сообщает «Интерфакс» в субботу, 25 января.

«Любые рассуждения на эту тему — это личная точка зрения», — подчеркнул Песков.

Также представитель Кремля отметил, что указа президента об отставке Суркова пока не было.

25 января директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в своем Telegram-канале сообщил, что Сурков ушел с государственной службы. Причиной такого решения политолог назвал смену курса на украинском направлении. По его словам, о своих дальнейших планах Сурков пообещал сообщить через месяц.

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