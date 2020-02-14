Главный оппозиционер ДНР поведал о будущем Суркова

Бывший секретарь Совета безопасности самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Ходаковский заявил, что помощник президента России Владислав Сурков продолжит курировать вопросы урегулирования конфликта в Донбассе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Ходаковский при этом напомнил, что украинским направлением в администрации президента России займется замглавы ведомства Дмитрий Козак.

Материалы по теме Помощник Путина Сурков подал в отставку Его называли главным идеологом Кремля. Он ушел из-за смены курса по Украине

«Такое разделение свидетельствует о признании состоявшегося положения вещей — нас (республики Донбасса — прим. «Ленты.ру») с Украиной нельзя рассматривать, как единое целое», — поведал главный оппозиционер ДНР, добавив, что в будущем изменения упростят решение проблем в Донецке и Луганске.

Ходаковский также предположил, что запланированный на весну саммит в «нормандском формате» не состоится. «Говорить не о чем», — пояснил Ходаковский возможный срыв переговоров лидеров «нормандской четверки» из-за невыполнения Украиной своих обязательств.

Информация об уходе Суркова с госслужбы появилась 25 января. Политтехнолог, директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков сообщал, что это решение принято в связи со сменой курса на украинском направлении. Между тем в Кремле эти данные не подтвердили.

На Украине предположили, что после ухода Суркова может последовать смена руководителей самопровозглашенных республик Донбасса. Помощник президента Украины Андрей Ермак в свою очередь выразил надежду, что Козак настроен на диалог с Киевом больше, чем Сурков.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!