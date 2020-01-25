На Украине отреагировали на сообщения об уходе Суркова из Кремля

Украинские политологи и журналисты отреагировали на сообщения об уходе помощника президента России Владислава Суркова из кремлевской администрации.

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Одним из первых эти публикации прокомментировал в своем Telegram-канале политолог Тарас Березовец. По его мнению, Сурков «проиграл аппаратную борьбу» новому заместителю руководителя администрации президента Дмитрию Козаку из-за якобы провального для Москвы саммита «нормандской четверки» в Париже. «Путин расценил ее как проигрышную», — утверждает эксперт. Козак, по его словам, намерен реализовать на Украине сценарий, схожий с приднестровским. Официальной информации о функционале Козака в Кремле нет, но источники «Коммерсанта» допускали, что к нему может отойти часть обязанностей Суркова.

Журналист Денис Казанський предположил, что за уходом Суркова из Кремля может последовать смена руководителей самопровозглашенных республик Донбасса. «Похоже, что в Кремле решили изменить курс в отношении Украины. Но, учитывая уровень тамошнего понимания украинских реалий, скорее всего, в реальности не изменится ничего», — прогнозирует он.

Директор Украинского института политики Руслан Бортник отметил в своем материале на сайте организации то, что о смене в Кремле куратора украинского направления стало известно именно 25 января, в день рождения президента Украины Владимира Зеленского.

Об уходе Владислава Суркова с госслужбы сообщил близкий к нему политтехнолог, директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. По его словам, чиновник покидает Кремль якобы в связи со сменой курса на украинском направлении и в ближайшее время займется медитацией. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что указа об отставке Суркова пока не было, и опроверг утверждения о смене политического курса Москвы на Украине.

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