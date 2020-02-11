Кремль определился с «главным по Украине» после Суркова

В Кремле определились с «главным по Украине», этим направлением в администрации президента занимается замруководителя АП Дмитрий Козак, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 11 февраля.

При этом прошение об отставке помощника президента России Владислава Суркова, который курировал вопросы социально-экономического сотрудничества с Абхазией и Южной Осетией, а также урегулирование конфликта на востоке Украины, до сих пор не подписано, сообщил Песков.

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Информация об уходе Суркова с госслужбы появилась 25 января. Политтехнолог, директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков сообщал, что это решение принято в связи со сменой курса на украинском направлении. Между тем в Кремле эти данные не подтвердили.

На Украине предположили, что после ухода Суркова может последовать смена руководителей самопровозглашенных республик Донбасса. Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак, в свою очередь, выразил надежду на то, что Козак настроен на диалог с Киевом сильнее, чем Сурков.

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