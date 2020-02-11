Советник Зеленского поделился ожиданиями от ухода Суркова из Кремля

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак поделился ожиданиями, связанными с уходом помощника президента России Владислава Суркова из кремлевской администрации. Об этом он рассказал в интервью каналу «Украина 24». Запись доступна на YouTube.

Ермак полагает, что новый замглавы администрации президента России Дмитрий Козак настроен на диалог с Киевом сильнее, чем Сурков. По его словам, в Киеве серьезно намерены добиться мира в Донбассе.

Также политик отметил, что пока видел лишь указ о назначении Козака замглавы администрации Путина, но не видел указа об увольнении Суркова.

Об уходе Суркова с госслужбы стало известно 25 января. По словам директора Центра политической конъюнктуры Алексея Чеснакова, такое решение было принято в связи со сменой курса на украинском направлении. Тогда же в Кремле заявили, что Москва не отказывалась от принятого направления развития российско-украинских отношений.

В аппарате президента России Сурков курировал вопросы социально-экономического сотрудничества с Абхазией и Южной Осетией, а также урегулирования конфликта на востоке Украины.

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