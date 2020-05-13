Куратор Украины в Кремле раскрыл детали поездки в Берлин во время пандемии

Куратор украинского направления в Кремле Дмитрий Козак раскрыл детали поездки в Берлин на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

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Козак подтвердил, что в Германию он ездил на переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе. По его словам, диалог прошел в деловом ключе и конструктивно. Он уверен, что консультации в Берлине дадут дополнительный импульс «нормандскому формату», достигнуто соглашение о дальнейших действиях по мирному урегулированию на Украине.

О поездке Козака в Берлин в период распространения коронавируса ранее сообщило принадлежащее Григорию Березкину издание РБК. Отмечалось, что куратора украинского направления в администрации президента России пригласили в Германию для обсуждения ситуации в Донбассе, чтобы «лучше понять линию» Москвы на переговорах по урегулированию конфликта.

Украинское направление теперь курирует замруководителя администрации президента России Дмитрий Козак. Его назначили на эту должность после того, как в феврале 2020 года тогдашний куратор Владислав Сурков подал в отставку. В Кремле затем выразили уверенность в том, что талант и опыт экс-помощника найдут свое применение и в других сферах.

Россия и Украина при посредничестве Германии и Франции продолжают переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе в формате «нормандской четверки». Полноформатный «нормандский» саммит на высшем уровне прошел в декабре 2019 года в Париже, однако уже в апреле главы МИД всех четырех стран констатировали отсутствие прогресса и невыполнение многих договоренностей, достигнутых на той встрече, сообщало DW.

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