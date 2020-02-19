Кремль прокомментировал отставку Суркова

Талант и опыт Владислава Суркова, покинувшего пост помощника главы государства, найдут свое применение, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя отставку чиновника. Его цитирует ТАСС в среду, 19 февраля.
Представитель Кремля уточнил, что не знает, в государственной или коммерческой структуре планирует работать Сурков.
Песков добавил, что навыки Суркова могут быть задействованы в самых разных направлениях, и не только на украинском.
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