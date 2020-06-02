Украина посчитала необходимым привлечь жителей ДНР и ЛНР к переговорам

К переговорам по урегулированию конфликта в Донбассе необходимо привлечь признанных представителей гражданского общества неподконтрольных Украине территорий Донецкой и Луганской областей, которые не были причастны к ведению боевых действий. Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По его словам, в переговорном процессе могут поучаствовать жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), не причастные к «убийствам наших солдат», а также не имеющие ничего общего с «сепаратистскими и террористическими организациями».

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Ермак добавил, что политический диалог в Минске «не был переговорами», а решение саммита «нормандской четверки» в Париже фактически не выполняются, поскольку каждый день погибают украинские военнослужащие, а Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) до сих пор не согласовала новые участки разведения сил и средств.

Политик добавил, что проведение местных выборов в Донбассе возможно только «после того, как будут выведены иностранные войска и незаконные вооруженные формирования, когда Украина вернет контроль над своей границей». Кроме того, украинская сторона готова провести голосование лишь при условии доступа к избирательному процессу СМИ, политических партий и международных наблюдателей.

В конце марта Ермак напомнил, что Украина никогда не вела и не будет вести прямого диалога с самопровозглашенными республиками Донбасса. В то же время вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников отметил, что украинские власти не станут закреплять особый статус Донбасса в Конституции, как это предполагается минскими соглашениями.

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