Донбасс включили в план децентрализации Украины

Перспективные планы по децентрализации Украины, утвержденные правительством, включают неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает пресс-служба офиса президента Украины.

«Перспективные планы уже утверждены для всех областей Украины, за исключением временно оккупированной территории АР Крым. Временно оккупированные территории Донбасса попадают в план», — говорится в сообщении.

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Там подчеркнули, что децентрализация «фактически выходит на финишную прямую».

В марте вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что украинские власти не станут закреплять особый статус Донбасса в конституции, как это предполагается минскими соглашениями.

В декабре 2019-го президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект об изменении конституции относительно децентрализации власти. Документ был получен парламентом и передан на рассмотрение. Вскоре он был раскритикован Россией и Западом. Зеленский отозвал законопроект, направив его на доработку. Спикер Рады Дмитрий Разумков заявлял, что власти разработают новые конституционные поправки.

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