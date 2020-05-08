Украина раскрыла план децентрализации Крыма

Министерство развития общин и территорий Украины раскрыло свой начальный план по децентрализации Крыма и Севастополя. Об этом сообщает «Крым.Реалии».

Для разделения использовалась методика Евросоюза, заявил представитель министерства Сергей Шишов. Киев ищет на полуострове «точки экономического притяжения», вокруг них должны формироваться «непосредственно общины, которые будут в состоянии предоставлять перечень услуг для граждан».

По словам Шишова, Симферополь должен быть административным центром Автономной Республики Крым. «Но нам нужно искать другие населенные пункты, в которых должно быть не менее 50 тысяч населения. Они также смогут стать своеобразными центрами. Это Евпатория, Ялта, Феодосия и Керчь», – сказал он. Депутат от фракции «Голос» Рустем Умеров призвал привлечь к обсуждению плана «Меджлис крымскотатарского народа» (запрещенная в России организация).

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В декабре президент Владимир Зеленский внес законопроект о внесении изменений в Конституцию по децентрализации власти. В нем предлагалось заменить госадминистрации на префектов и выделить такие административно-территориальные единицы, как община, округ, область, АР Крым. Позже документ отозвали. В конце февраля по инициативе правящей партии «Слуга народа» началось обсуждение реформы децентрализации.

Крым вошел в состав России в 2014 году после проведенного на полуострове референдума. Киев считает это оккупацией.

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