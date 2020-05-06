Глава МИД Украины назвал три стратегических шага по «возвращению» Крыма

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о стратегии из трех шагов по «возвращению» украинскими властями Крыма, передает «Радио НВ».

«Первая задача — как мы удерживаем оккупированный Крым на стратегической повестке дня, чтобы этот вопрос не забывался. Вторая — как мы обеспечиваем эффективность санкционного режима в отношении Крыма. Третья — какие дополнительные международные инструменты мы можем привлечь для того, чтобы осуществлять давление на Россию», — сказал дипломат.

Он отметил, что есть еще несколько других задач, при этом стратегическая — «как Крым будет возвращен в Украину».

«Я абсолютно убежден, что так и произойдет. Это не дипломатическая фантазия, а вполне прагматичный расчет», — заявил Кулеба, добавив, что команда МИД Украины и другие ведомства страны постоянно работают над планом.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали это решение. Украина считает эту территорию аннексированной и обвиняет Москву в нарушении прав крымских татар. Российские власти опровергают эти обвинения.

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