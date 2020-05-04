Посол Украины предложил заключить пари на Крым

Посол Украины в Германии Андрей Мельник предложил бывшему канцлеру ФРГ Герхарду Шредеру заключить пари на «возвращение» Киеву Крыма. Об этом сообщает агентство «Укринформ».

Мельник заявил, что Крым «непременно вернется в лоно матери-Украины» еще при жизни Шредера. «Это так же очевидно, как и то, что солнце встает на Востоке и садится на Западе», — заявил дипломат.

Ранее Шредер в интервью изданию Tagesspiegel выразил мнение, что ни один российский президент никогда не отдаст Крым Украине. Бывший канцлер также призвал отменить антироссийские санкции, введенные Евросоюзом в 2014 году, и отметил, что сотрудничество с Москвой необходимо в сложившейся экономической ситуации.

Страны Евросоюза, а также США и Украина впервые ввели экономические санкции против Москвы в 2014 году. Это произошло после того, как Крым по итогам референдума вошел в состав России. Присоединение полуострова сочли незаконным, однако Москва эти обвинения отвергает. Затем в 2015 году были введены санкции из-за конфликта в Донбассе. В ответ Москва ввела запрет на импорт продовольствия из стран, поддержавших санкции.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!