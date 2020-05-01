Посол Украины в Германии отказался отмечать годовщину Победы с послом России

Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался отмечать годовщину Победы в Берлине с коллегами из России и Белоруссии. Об этом сообщает немецкое издание Tagesspiegel.

По данным издания, несколько недель назад дипломаты из трех стран, которые ранее были в составе СССР, получили приглашение от мэра Берлина Михаэля Мюллера. Предполагалось, что он вместе с послами возложит венок к зданию на берлинской улице Шуленбургринг, где в последние дни войны находился командный штаб советской 8-й гвардейской армии.

Однако украинский посол ответил на приглашение отказом. «Даже в самом страшном кошмаре я не мог себе представить возложение венков с представителем страны, который более шести лет цинично ведет кровопролитную войну на востоке Украины», — заявил он, намекнув на посла России.

29 февраля глава украинского МИД Вадим Пристайко заявил, что Украина не будет праздновать День Победы 9 мая.

На Украине с 2015 года День Победы, отмечавшийся 9 мая, носит название День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Фактически этот праздник игнорируется новыми украинскими властями, основные мероприятия приходятся на 8 мая. Таким образом страна фактически приобщилась к традиции отмечать победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу. Также с мая 2015-го в стране действует закон «об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики.

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