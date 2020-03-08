Названа «катастрофа» для Украины в День Победы

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает катастрофой ситуацию, при которой лидеры западных стран — США, Франции и Великобритании — поедут в Москву 9 мая на празднование 75-летия Победы, но при этом не заедут в Киев за день до этого. Об этом политик заявил в интервью порталу «Обозреватель».

«Украинская дипломатия должна все сделать, чтобы их затащить, — уверен Климкин. — Если они просто заедут в Москву, это будет катастрофа. Если они заедут в Киев, это будет тоже катастрофа, но меньшая». Он напомнил, что в Европе День Победы празднуют 8 мая.

По мнению политика, президент России Владимир Путин в случае визита западных лидеров будет обсуждать с ними Украину и достигнет неких «закулисных договоренностей», что Киеву не выгодно. При этом Климкин видит разные варианты, представляющие, по его мнению, «абсолютно реальные угрозы» Киеву. «Они могут разыграть комбинацию и попробовать за счет Трампа или Макрона совместно надеть нам на голову какой-то вариант, который нам по определению не подходит», — предположил он.

В пятницу, 6 марта, стало известно, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш захотел приехать на празднование Дня Победы в Москву. Также сообщалось, что 9 мая в столицу России прибудет президент Франции Эммануэль Макрон. Помимо него, на 9 Мая пригласили президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента США Дональда Трампа.

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