Предложенное послом Украины пари на Крым сочли бредом

Заместитель председателя Общественной палаты Крыма Александр Форманчук счел бредом предложенное послом Украины в Германии Андреем Мельником пари на возвращение Киеву Крыма. Об этом сообщает РИА Новости.

Это тот же националистический бред, которым сегодня живет правящая элита Украины. Пандемия, похоже, не только не образумила, а недомогание перешло в стадию националистической горячки, раз посол позволяет себе делать такого рода заявления. Александр Форманчук

Форманчук заверил, что Мельник, предложивший бывшему канцлеру ФРГ Герхарду Шредеру пари, не увидит Крым в составе Украины. Крымский общественник высказался о Шредере как об опытном и трезвомыслящим политике, который в свое время был успешным канцлером

Ранее 4 мая стало известно, что Мельник предложил пари Шредеру. Дипломат заявил, что Крым «непременно вернется в лоно матери-Украины» еще при жизни Шредера.

Перед этим Шредер выразил мнение, что ни один российский президент никогда не отдаст Крым Украине. Бывший канцлер также призвал отменить антироссийские санкции, введенные Евросоюзом в 2014 году, и отметил, что сотрудничество с Москвой необходимо в сложившейся экономической ситуации.

Страны Евросоюза, а также США и Украина впервые ввели экономические санкции против Москвы в 2014 году. Это произошло после того, как Крым по итогам референдума вошел в состав России. Присоединение полуострова сочли незаконным, однако Москва эти обвинения отвергает. Затем в 2015 году были введены санкции из-за конфликта в Донбассе. В ответ Москва ввела запрет на импорт продовольствия из стран, поддержавших санкции.

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