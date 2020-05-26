Украина разработает стратегию экономического восстановления Донбасса

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины начало работу над проектом Стратегии экономического восстановления Донбасса. Об этом во вторник, 26 мая, сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

При министерстве будет создана межведомственная группа для разработки стратегии. Приглашения присоединиться к работе направили в 189 учреждений, в том числе органы власти и местного самоуправления, научно-исследовательские, международные и общественные организации.

Материалы по теме Голод во время чумы Украине грозит дефолт. Ее экономика может не пережить пандемию коронавируса Минские недоговоренности Зеленский не может остановить войну в Донбассе. Даже пандемия коронавируса не привела к перемирию

Ранее представитель России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявил, что Украина организовала на неподконтрольных ей территориях гуманитарную катастрофу.

Офис украинского президента Владимира Зеленского сообщил, что представители Киева во время переговоров контактной группы отвергли возможность закрепления особого статуса Донбасса в Конституции страны.

Часть Донецкой и Луганской области объявили независимость в 2014 году после смены власти на Украине в результате антиправительственных выступлений, известных как Евромайдан. Киев пытался вернуть мятежные регионы силой. Украина обвиняет Россию в оккупации Донбасса. Москва отвергает претензии.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!