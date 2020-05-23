Украину обвинили в организации гуманитарной катастрофы в Донбассе

Киев организовал на неподконтрольных ему территориях востока страны гуманитарную катастрофу. Об этом заявил представитель России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов. Его слова приводит ТАСС.

«Только что завершилось внеочередное заседание Контактной группы в режиме видеоконференции. Его темой стали киевские обстрелы территорий Луганска и Донецка и последствия этих обстрелов. Были представлены факты о новых разрушениях инфраструктуры, разрушениях жилых домов, новых пострадавших из числа гражданского населения Донецкой и Луганской областей», — заявил он.

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Грызлов добавил, что люди в самопровозглашенных республиках остались без электричества, воды и средств связи. По его словам, медицинские учреждения не могли работать, а фактически были блокированы в условиях пандемии.

Ранее в мае Грызлов заявил, что очередная видеоконференция контактной группы по урегулированию на востоке Украины оказалась на грани срыва из-за позиции Киева. Он подчеркнул, что такими действиями Киев грубо нарушает резолюцию Совета Безопасности ООН.

В конце марта глава офиса президента Украины Андрей Ермак напомнил, что Украина никогда не вела и не будет вести прямого диалога с самопровозглашенными республиками Донбасса. В то же время вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников отметил, что украинские власти не станут закреплять особый статус Донбасса в Конституции, как это предполагается минскими соглашениями.

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