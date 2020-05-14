Украину обвинили в срыве переговоров по прекращению огня в Донбассе

Очередная видеоконференция контактной группы по урегулированию на востоке Украины оказалась на грани срыва из-за позиции Киева. Об этом заявил представитель России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов. Его слова приводит ТАСС.

Грызлов заявил, что такими действиями Киев грубо нарушает резолюцию Совета Безопасности ООН. По его словам, украинские власти обманывают надежды большинства граждан и встают на опасный путь своих предшественников. «Партия, которая называет себя "Слугой народа", рискует превратиться в партию "Слуг войны"», — подчеркнул он.

Ранее руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев решил включить переселенцев из Донбасса в переговорный процесс в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске.

В марте Ермак подчеркнул, что Киев никогда не вел и не будет вести прямого диалога с Донецком и Луганском. В то же время вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников отметил, что украинские власти не станут закреплять особый статус Донбасса в Конституции, как это предполагается минскими соглашениями.

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