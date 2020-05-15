Украина задумалась о своем имуществе в ДНР и ЛНР

Представители Украины во время онлайн-встречи Трехсторонней контактной группы (ТКГ) предложили вернуть территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в украинское налоговое поле. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

В экономической группе ТКГ обсуждался вопрос восстановления налогообложения и системы расчетов в рамках украинского законодательства.

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Украинская сторона при этом задумалась о своем имуществе в ДНР и ЛНР, подчеркнув необходимость осуществить совместно с международными партнерами его верификацию.

Ранее представитель России в ТКГ Борис Грызлов заявил, что очередная видеоконференция контактной группы оказалась на грани срыва из-за позиции Украины. По его словам, украинские власти обманывают надежды большинства граждан и встают на опасный путь своих предшественников.

В конце марта глава офиса президента Украины Андрей Ермак напомнил, что Украина никогда не вела и не будет вести прямого диалога с самопровозглашенными республиками Донбасса. В то же время вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что украинские власти не станут закреплять особый статус Донбасса в Конституции, как это предполагается минскими соглашениями.

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