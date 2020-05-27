Украина ликвидирует ДНР и ЛНР после получения контроля над границей

Администрации самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) будут ликвидированы, когда контроль над границей с Россией в Донбассе получит Украина. Об этом заявил глава украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ATR, видеозапись доступна в YouTube.

«Мы с ними (самопровозглашенными республиками — прим. «Ленты.ру») не будем вести разговоры, соответственно, они не имеют никаких перспектив в будущей системе урегулирования. Если будет безопасность, будет система вывода войск, восстановлен контроль границы, то, собственно, где место этой оккупационной администрации? Ответ — нигде», — сказал Кулеба.

Материалы по теме Минские недоговоренности Зеленский не может остановить войну в Донбассе. Даже пандемия коронавируса не привела к перемирию

Он также высказался о «плане Б» по Донбассу, перейти к которому президент Украины Владимир Зеленский обещал в случае, если в течение года не удастся урегулировать ситуацию в рамках минских соглашений. По словам Кулебы, украинским властям не хотелось бы его применять. Он при этом не стал комментировать, что именно предусматривает данный план.

Дипломат подчеркнул, что без конструктивной позиции России в переговорах достичь положительного результата по урегулированию конфликта не удастся. «Поэтому вопрос, какими инструментами сделать Россию более конструктивной за довольно короткий промежуток времени», — отметил Кулеба.

В конце марта глава офиса президента Украины Андрей Ермак напомнил, что Украина никогда не вела и не будет вести прямого диалога с самопровозглашенными республиками Донбасса. В то же время вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что украинские власти не станут закреплять особый статус Донбасса в Конституции, как это предполагается минскими соглашениями.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!