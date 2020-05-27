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В Донбассе заметили стягивание военной техники к линии разграничения

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Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

В Донбассе сразу на нескольких направлениях заметили скопление военной техники у линии разграничения. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ за 26 мая.

Наблюдатели обнаружили размещение 10 танков вблизи населенного пункта Софиевка на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

Патруль СММ ОБСЕ заметил военную технику и у населенного пункта Терновое. Там выявили размещение реактивной системы залпового огня «Град», три самоходные гаубицы «Гвоздика» и семь гаубиц неустановленного типа за пределами мест хранения вооружения.

«Члены вооруженных формирований продолжали запрещать патрулям Миссии доступ на блокпостах вдоль официальных дорожных коридоров в Донецкой и Луганской областях. Эти ограничения препятствуют выполнению мандата СММ», — подчеркнули в отчете наблюдатели.

20 мая самопровозглашенные республики Донбасса привели свои воинские подразделения в полную боевую готовность. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Украина более 250 раз нарушила режим прекращения огня с начала месяца. В самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) украинскую сторону предупредили о готовности дать адекватный ответ на провокации силовыми методами.

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