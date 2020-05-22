ДНР заявила о подавлении огневых точек украинской армии

Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) заявило, что ее подразделения подавили огневые точки украинской армии, с которых утром 22 мая наносились удары по предместьям Ясиноватой. Об этом сообщает «Донецкое агентство новостей».

УНМ утверждает, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из артиллерии поселок Верхнеторецкое Нижнее к северу от Ясиноватой, в результате чего были повреждены две постройки, линия электропередачи и газопровод.

«Наши подразделения своевременно определили места, откуда велась вражеская стрельба, и ответным адекватным огнем огневые точки противника были подавлены», — заявили в ведомстве.

ДНР утверждает, что ВСУ потеряли трех военнослужащих убитыми, четырех ранеными и два миномета.

Ранее штаб операции объединенных сил Украины заявил, что «российские оккупанты» в Донбассе сознательно нарушают минские соглашения.

20 мая ДНР и Луганская народная республика заявили, что привели войска в боевую готовность.

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