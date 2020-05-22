Украина обвинила Россию в сознательном нарушении минских соглашений

Украина заявила о сознательном нарушении Россией минских соглашений. Об этом сообщил штаб Операции Объединенных сил (ООС) на странице Facebook.

Представители Украины в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что силы самопровозглашенных республик в Донбассе, которые Киев называет «незаконными вооруженными формированиями РФ», сознательно не выполняют минские соглашения и постоянно нарушают действующие договоренности об отводе тяжелого вооружения от линии разграничения.

Киев ссылается на отчет миссии ОБСЕ от 20 мая, согласно которому в самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) были замечены пять танков, гаубицы. «Российские оккупанты, нарушая линии отвода тяжелого вооружения, сознательно размещают вооружение и военную технику в жилых кварталах, тем самым подвергая опасности мирных жителей», — обвиняет штаб ООС.

Кроме этого, утверждают в Киеве, на участках разведения в районе Золотого и Петровского на неподконтрольных территориях обнаружены противотанковые мины, а «оккупационные войска систематически препятствуют» деятельности миссии ОБСЕ.

Ранее Донецкая и Луганская народные республики заявили, что привели войска в боевую готовность.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!