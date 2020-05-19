Украина заявила о переброске российских танков в Донбасс

Главное управление разведки (ГУР) министерства обороны Украины заявило о переброске в Донбасс более десяти российских танков. Об этом сообщает УНН.

По данным ГУР, на территорию самопровозглашенных республик Донбасса через неконтролируемый Украиной участок границы доставлено три новых и восемь отремонтированных боевых машин.

Кроме того, украинская разведка утверждает, что Россия поставила в Донбасс три вагона с боеприпасами, включая вооружения запрещенных калибров, восемь боевых бронированных машин и до тридцати автомобилей, загруженных боеприпасами для стрелкового оружия и гранатометов.

Ранее заместитель министра обороны Украины Анатолий Петренко заявил, что Россия поставляет вооружения в Донбасс через неконтролируемый участок границы под видом гуманитарной помощи.

Часть территории Донбасса провозгласила независимость от Украины после смены центральной власти в 2014 году. Киев попытался вернуть их силой и обвиняет Россию в оккупации этих земель. Москва отвергает претензии.

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