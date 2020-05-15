В ОБСЕ заявили о росте жертв среди гражданского населения Донбасса

Спецпредставитель председателя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Хайди Грау заявила об обеспокоенности в связи с безопасностью в Донбассе. Об этом сообщает «Страна.ua».

По ее словам, с начала мая наблюдался всплеск нарушений прекращения огня, что привело к росту жертв среди гражданского населения и разрушениям инфраструктуры.

Грау отметила, что такое развитие событий абсолютно недопустимо. Она призвала все стороны конфликта как можно скорее прийти к соглашению о полном прекращении огня.

Ранее ООН обратилась к командованию Вооруженных сил Украины, призвав их прекратить обстрелы гражданского населения. С начала мая миссия зафиксировала два случая гибели и девять случаев ранения мирных жителей. «7 мая мы получили сообщение о восьми новых случаях ранения гражданских лиц в результате артиллерийских обстрелов и обстрелов из легких вооружений в Голубовском (Луганская область) и Саханке (Донецкая область), контролируемых самопровозглашенными республиками. Как сообщается, среди пострадавших — девочка и мальчик 2006 года рождения», — заявили в миссии ООН на Украине.

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