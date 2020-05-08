ООН призвала Украину прекратить обстрелы мирных жителей в Донбассе

Все случаи смертей и ранений мирных жителей в зоне конфликта в Донбассе в этом месяце были зафиксированы на неподконтрольной Украине территории. Об этом заявила председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер, передает «Интерфакс-Украина».

В связи с этим ООН обратилась к командованию Вооруженных сил Украины, призвав их прекратить обстрелы гражданского населения.

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С начала мая Миссия зафиксировала два случая гибели и девять — ранения мирных жителей. «7 мая мы получили сообщение о восьми новых случаях ранений гражданских лиц в результате артиллерийских обстрелов и обстрелов из легких вооружений в Голубовском (Луганская область) и Саханке (Донецкая область), контролируемых самопровозглашенными республиками. Как сообщается, среди пострадавших — девочка и мальчик 2006 года рождения», — сказал Богнер, подчеркнув, что Миссия работает над проверкой этих сообщений.

Она добавила, что если данные подтвердятся, общее число жертв среди гражданских лиц с начала года достигнет 65 (девять погибших и 56 раненых), что превысит более чем на треть количество жертв за аналогичный период 2019 года.

В Миссии выразили особую обеспокоенность, что среди раненых много детей. «Важно, чтобы очередное заседание Трехсторонней контактной группы уделило должное внимание ситуации. Гражданские лица — не мишени, и ответственность за соблюдение этого принципа лежит не только на военных, но и на политиках!» — резюмировала Богнер.

7 мая глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что власти запланировали добиться мира в Донбассе и вернуть неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей до конца текущего года. По его словам, если этого не удастся добиться, то украинские власти начнут реализацию «плана Б».

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